Власти РФ выделят деньги на переобучение потерявших работу из-за пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3 млрд рублей на переобучение безработных.

В сообщении на сайте кабмина указывается, что бесплатное обучение могут пройти не только те, кто уже потерял работу, но и те, кто находится под риском увольнения, выпускники колледжей, вузов, оставшиеся без практики из-за коронавируса, пишут "Известия".

"Выделить из резервного фонда правительства Российской Феде"ации в 2020 году бюджетные ассигнования: Минпросвещения России в размере 2956912,2 тысяч рублей на предоставление субсидии <…> на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции", – говорится в документе.



Программа переподготовки будет действовать до конца года. Предполагается, что за это время обучение пройдут около 110 тысяч человек.

Подать заявку на участие в программе можно будет на портале "Работа в России". На создание механизма подачи заявок правительство выделило Роструду более 42 млн рублей.