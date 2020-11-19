Власти России назвали переход на технологии 5G приоритетом цифровизации экономики

Производство отечественного оборудования 5G планируется начать не позднее 2023 года.

Переход на технологии 5G – один из приоритетов цифровизации российской экономики, поскольку дает основание для качественного роста во многих сферах. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая 19 ноября на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.

Комиссия утвердила "дорожную карту" внедрения в стране технологии 5G. По словам Чернышенко, в основу этой "дорожной карты" заложен принцип импортозамещения. "Считаем, что это даст загрузку российской промышленности, а также поспособствует ее технологическому росту", – сказал вице-премьер.

Как отметили в правительстве РФ, основная часть мероприятий по внедрению нового оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть реализована в 2021–2024 годах. А производство отечественного оборудования 5G начнется не позднее 2023 года.