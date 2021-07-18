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Власти Сегежского района Карелии признали угрозу огня населенным пунктам

Новости. Общество
16:43, 19 Июля 2021
фото: Марина Гусева / ВК

Глава администрации Сегежского района Марина Гусева заявила, что огонь лесных пожаров может представлять угрозу населенным пунктам и обратилась за помощью к добровольцам.

Марина Гусева заявила, что в настоящее время в Сегежском районе действует несколько пожаров, которые могут представлять опасность для жилищ людей. Об этом Гусева написала в соцсети.

«Сегодня на территории района действуют четыре потенциально опасных пожара, которые могут создать угрозу населенным пунктам и садоводческим товариществам», — заявила она.

Глава администрации Сегежского района обратилась к добровольцам с просьбой оказать помощь в тушении возгораний.

«Администрация района призывает неравнодушных жителей района, готовых оказать любую посильную помощь, обращаться по телефону + 7921 528 53 20», — заявила она.

Ранее сообщалось, что глава республики Артур Парфенчиков обратился к руководству МЧС России и руководителям соседних регионов с просьбой предоставить дополнительную технику и личный состав пожарных.

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