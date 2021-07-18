Глава Карелии обратился за помощью в МЧС России и к руководству соседних регионов из-за пожаров

Глава республики Артур Парфенчиков обратился к руководству МЧС России и руководителям соседних регионов с просьбой предоставить дополнительную технику и личный состав пожарных.

Обращение подготовлено в связи со сложной обстановкой с пожарами в Карелии. Об этом сообщается на сайте правительства.

Решением МЧС 18 июля в Суоярвский район выдвинулась колонна Невского спасательного центра в количестве 100 человек личного состава и 13 единиц техники. По состоянию на 10 часов утра 19 июля поселок Найстенъярви Суоярвского района защищен от огня силами сводного отряда пожарных республики. 12.00 – расчетное время прибытия дополнительного отряда Невского спасательного центра.

В районы республики в настоящее время прибывают пожарные из Мурманской и Архангельской областей. Согласно оперативному плану тушения пожаров отряды из Мурманской области будут направлены в Сегежский район, из Архангельской области - в Пряжинский район.

Кроме того, в республику планируется направление пожарных из Вологодской области.

Также в соответствии с обращением Главы Карелии Артура Парфенчикова в регион направлены пожарные поезда.

В настоящее время на территории республики бушует 25 лесных пожаров. Обстановка сложная. Причина возникновения пожаров – аномально жаркая погода и человеческий фактор, сообщили в правительстве республики.

Ранее сообщалось, в Карелии восстановили движение по трассе «Кола», участок которой был перекрыт из-за лесных пожаров.