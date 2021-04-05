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Власти сообщили, когда уровень бедности в России может снизиться вдвое

Новости. Общество
20:40, 05 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Снижения уровня бедности в РФ вдвое можно достичь раньше, чем к 2030 году, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета по контролю и регламенту в Госдуме.

"Я согласен, что снижения бедности в два раза можно добиться раньше, чем к 2030 году. Больше того - в ближайшие годы. И в том числе часть наших предложений этому посвящено. Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели", - отметил Кудрин. Его слова цитирует ТАСС.

Глава Счетной палаты указал, что предложенные ведомством меры являются "социально чувствительными" и он не хотел бы их озвучивать.

"Я сейчас не хотел бы озвучивать некоторые конкретные меры, потому что они очень чувствительны и социально чувствительны. Потому что много обещаний вызывают много ожиданий. Они - на рассмотрении правительства", - сказал Кудрин.

Ранее сообщалось, что Счетная палата РФ проанализировала меры правительства по борьбе с бедностью и разработала подходы по снижению ее уровня. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что к 2030 году доля населения РФ, живущего за чертой бедности, должна снизиться с текущих 13,5% до 6,5%.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2021-04-05 21:34:26
При клептократии этого в принципе не может быть .
наташка
2021-04-05 21:15:21
Агрекалчнутые работать не хотят. Хотят донатить и ручонками жестикулировать
User
2021-04-05 21:13:31
"Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!"(с) Помниться, обещали, что к 2020г. россияне будут в среднем получать $2700 в в месяц и иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек. Теперь, каких-то социально-сферических коней в вакууме обещают, чтобы больше так не палиться. Льют перед выборами "божью росу" в уши и не краснеют.
Сергей
2021-04-05 21:40:36
User, и я об этом . Судить эту криминальную шоблу надо .
Zim
2021-04-05 21:11:15
А так может быть, когда бедных становится больше, а уровень бедности меньше?
User
2021-04-05 21:44:22
Zim, для этого власти придумали программу снижения численности населения с доходами ниже прожиточного минимума. Как она реализуется - прекрасно видно по смертности в прошедшем году.
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