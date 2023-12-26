Власти столицы Карелии призвали владельцев убрать гаражи

Сносу подлежат объекты в районе улицы Попова и дома № 38Б по улице «Правды».
Администрация Петрозаводска призвала владельцев демонтировать незаконно установленные нестационарные объекты в Петрозаводске.
Как подчеркнули в источнике, добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 9 января.
Сносу подлежат 43 объекта, расположенных в районе улицы Попова и дома № 38Б по улице «Правды».
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