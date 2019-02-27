Власти в Карелии заявили в полицию на депутата, который написал про Путина на сугробе

Администрация Олонецкого муниципального района Карелии заявила в полицию на местного депутата Игоря Некина, который написал на сугробе "Путин, помоги убрать кучу".

Как рассказал в своем паблике депутат Некин, денег на уборку снега с улиц города Олонец у властей нет. Поэтому он решил пойти другим способом и написал текст про Путина красной краской на снежной куче.

"Только не смейтесь, к президенту, не к Навальному (как обычно делали в Карелии). За Навального могли бы и привлечь. Обратиться к президенту более быстрым способом, чем письмо. Ему сверху всё видать, может и нашу просьбу увидит. Написал надпись на сугробе", - пояснил депутат.

Надпись, добавил народнный избранник, была сделана для привлечения внимания местных властей к проблемной снежной куче. Правда, вместо того, чтобы следить за благоустройством города и убрать снег, власти написали на депутата заявление в полицию.

"Что инкриминировали, не знаю. Но показание дал. Да и это ерунда, но я жителям обещал. Хоть что-то сделать. А что может местный депутат в наше время. Ничего. Даже снег убрать что б дом не затопляло. Может Путин сможет?" – рассказал Некин.