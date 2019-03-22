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Новости. Экономика
12:40, 22 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

Власти: В Петрозаводске может снизиться аренда для организаторов тиров

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На обсуждение депутатов Петросовета вынесен проект решения, согласно которому предполагается снизить арендную плату за городское имущество для организаторов спортивных тиров.

Документ предполагает снижение арендной платы для организаций, решивших открыть тиры на арендованных у города территориях. По оценке мэрии, эта мера приведет к популяризации стрелкового спорта.

"Настоящим проектом предусматривается возможность применения более низкого коэффициента сферы деятельности при использовании арендуемого имущества при расчете арендной платы за муниципальное имущество Петрозаводского городского округа для лиц, осуществляющих деятельность по организации стрелковых тиров (с 0,2 до 0,01)", – говорится в пояснительной записке.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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