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Новости. Экономика
14:14, 28 Февраля 2018

Муниципальные власти в Карелии не смогли сократить расходы на свое содержание

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Минфин Карелии не достиг плановых показателей бюджетного эффекта от оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления в минувшем году.

Бюджетный эффект от оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления в 2017 году составил 33,3 млн рублей, что составляет 94% от ранее намеченного министерством финансов плана, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
12345
2018-02-28 15:06:36
94 процента от плана - для России наверное неплохо? А что минфин по республиканским властям скажет? Там говорят прилично зп увеличили недавно
Беня
2018-02-28 15:01:30
Да ерунда... Немножко не дорезали расходы, бывает, видимо пришлось неожиданно сохранить какого-то очень ценного, суперкомпетентного кадра :)
И потом, если план таки выполнить, на будущий год могут спустить шото такое большое неподъемное, которое потом как хош, так и выполняй :)
YellowSubmarine
2018-02-28 14:29:07
Кто бы сумневался! Сами у себя отбирать начнут. Смешно. До слёз.
Извините!!!
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