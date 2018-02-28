Муниципальные власти в Карелии не смогли сократить расходы на свое содержание

Минфин Карелии не достиг плановых показателей бюджетного эффекта от оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления в минувшем году.

Бюджетный эффект от оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления в 2017 году составил 33,3 млн рублей, что составляет 94% от ранее намеченного министерством финансов плана, сообщают "Вести Карелии".

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