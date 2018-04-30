Власти в районе Карелии запретили литовскому землячеству отметить 10-летие организации накануне Дня Победы

Общественники увидели в этом попытку разжечь межнациональный конфликт.

Как сообщается в группе "Медвежьегорск: команда жителей", литовское землячество Медвежьегорского района в честь 10-летия на 6 мая запланировало праздничные мероприятия - выставку в районном музее, а затем небольшой концерт в Доме культуры. Мероприятия были согласованы с министерством культуры Карелии, на них приглашены гости и творческие коллективы из Петрозаводска, куплены билеты. Однако праздник оказался под вопросом якобы из-за указания администрации района отменить все эти мероприятия.

"В музее и Доме культуры представителям общественной организации сообщили, что выставка и концерт отменяются по указанию "сверху". Якобы, перед днём Победы нельзя проводить мероприятия, связанные с Литвой. Хотя эти мероприятия не имеют никакой политической подоплёки, проводятся нашими же земляками исключительно с культурными целями. Что это со стороны администрации района и города - административная дурь или преднамеренное разжигание межнациональной розни? Сегодня запретят собираться литовцам, завтра - азербайджанцам и армянам, а послезавтра русским и карелам?", - удивляются общественники.

"Литовцы в Медвежьегорске - это такие же россияне. Кто-то живёт здесь с незапамятных советских времён, у кого-то отец или мать были литовской национальности. Литовское землячество давно участвует в различных культурных мероприятиях, концертах, выставках. В 2012 году был даже подписан договор о побратимских связях между Медвежьегорском и литовским городом Пренай.

Надеемся получить взвешенный комментарий от глав администраций района и города, чем обоснована отмена безобидных культурных мероприятий, кто решил настроить медвежьегорских литовцев против себя? Хотелось бы, чтобы эту заметку прочитали в министерстве по делам национальностей Карелии и в администрации главы республики и дали оценку действиям медвежьегорских властей".