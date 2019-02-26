Власти возобновят программу поддержки "Первый автомобиль"

Министерство промышленности и торговли с 1 марта планирует возобновить адресные программы государственной поддержки спроса "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

"С этого года мы согласовали в правительстве объем бюджетных ассигнований. Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность", – сказал Мантуров.

Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" действовали в России с января 2018 года. В их рамках некоторые категории покупателей могли получить скидку в 10% на машины.

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