Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
09:25, 26 Февраля 2019
фото: © Сергей Коньков/ТАСС

Власти возобновят программу поддержки "Первый автомобиль"

Загрузка...

Министерство промышленности и торговли с 1 марта планирует возобновить адресные программы государственной поддержки спроса "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

"С этого года мы согласовали в правительстве объем бюджетных ассигнований. Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность", – сказал Мантуров.

Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" действовали в России с января 2018 года. В их рамках некоторые категории покупателей могли получить скидку в 10% на машины.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.02.2019, 13:57
ФОТО: Новый гипермаркет открылся в Петрозаводске
24.02.2019, 08:45
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Крошнозеро
23.02.2019, 12:07
ФОТО: В страшном ДТП на трассе в Карелии погибли двое взрослых и один ребенок
24.02.2019, 16:12
Родные погибших в страшном ДТП под Крошнозеро сообщили о дате похорон
19.02.2019, 13:54
"Не дай бог взрыв…"
19.02.2019, 11:29
ВИДЕО: Появились кадры с места страшной аварии в Карелии, где машину разорвало на части

Аналитика

25.02.2019 10:43
Обществоведение
Чичин во взятках не признается 4
На суде по делу питерского бизнесмена, учредителя ООО "Ремстройкомплект" Игоря Чичина, которого обвинили в многомиллионных взятках при строительстве и ремонте дорог, говорили об изъятии холодильника, жалобе в Европейский суд по правам человека и пересчитали 5 миллионов рублей наличкой.
Новый социализм 20
20.02.2019 15:05
"Не дай бог взрыв…" 3
19.02.2019 13:54
"Зарядка" на будущее 5
19.02.2019 13:24
Картонный иммунитет 28
18.02.2019 10:55
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2019 13:30
Личное мнение
Трофеи вместо дорог и школ 3
Жителям Карелии покажут военный металлолом из Сирии.
Деньги не на ветер 2
25.02.2019 12:36
"Было бы здорово, чтобы книга вышла вместе со стелой" 9
22.02.2019 13:49
Журналист стал "угрозой национальной безопасности"
21.02.2019 12:21
архив чтиво

Медиа

Полумарафон Lumi Karjala 2019
25.02.2019 12:07
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»