Власти выдали 71 млн рублей районам Карелии на поддержку бизнеса

Министерство экономического развития и промышленности республики предоставило субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальных программ.

Общий размер субсидий, предоставленных районам из регионального бюджета, составил 71 млн 390 тыс. рублей. Как сообщают в Минэке, эта сумма увеличилась в 3,5 раза по сравнению с прошлогодней. В 2019 году на эти цели было выделено 20 млн рублей.

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