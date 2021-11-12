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Власти выкупят в Петрозаводске помещения у банка, чтобы разместить там городскую поликлинику

Новости. Общество
15:14, 23 Декабря 2021
фото: © Минздрав Карелии

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Власти Карелии планируют выкупить здание одного из банков в Петрозаводске, чтобы передать его городской поликлинике № 3.

Об этом во время «Прямой линии» сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, здание банка, о котором идет речь, расположено поблизости от поликлиники — на Первомайском проспекте.  В эти помещения будет переведена часть подразделений поликлиники, но основные услуги будут оказывать в прежнем здании.

Глава Карелии отметил, что деньги для покупки уже зарезервированы.

 

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Комментарии

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Саныч
2021-12-23 16:06:04
Россельхозбанк?
asusls
2021-12-23 16:17:44
Саныч, размечтались))) Это напротив поликлиники Первомайский 33 , раньше находился Московский индустриальный банк.
Гость
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