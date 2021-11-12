Власти выкупят в Петрозаводске помещения у банка, чтобы разместить там городскую поликлинику

Власти Карелии планируют выкупить здание одного из банков в Петрозаводске, чтобы передать его городской поликлинике № 3.

Об этом во время «Прямой линии» сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, здание банка, о котором идет речь, расположено поблизости от поликлиники — на Первомайском проспекте. В эти помещения будет переведена часть подразделений поликлиники, но основные услуги будут оказывать в прежнем здании.

Глава Карелии отметил, что деньги для покупки уже зарезервированы.