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Власти заявили об урегулировании «молочного скандала» в Карелии

Новости. Общество
15:10, 20 Октября 2021
фото: © Егор Алеев / ТАСС

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Региональные власти сообщили, что поставки молока на предприятия «Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат» будут возобновлены в прежнем объеме.

Поставки молока от производителей «Ильинского» и «Мегреги» на молокозаводы «Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат» возобновятся в прежних объемах с 21 октября. Об этом информирует паблик карельского правительства.

Власти сообщили, что спор с участием переработчиков молока и производителей удалось урегулировать.

«Стороны договорились об условиях поставок сырого молока. Кроме того, в скором времени в Карелии появится новый сорт „Олонецкий“ — наивысшего качества. И главное, больше не должно быть перебоев с молоком на полках магазинов», — говорится в сообщении.

Напомним, в Карелии сложилась напряженная ситуация между региональным Минсельхозом, производителями молока и предприятиями «Олонецкий молочный комбинат» и «Славмо».

Ранее министерство сообщало, что крупнейшие карельские производители молока — «Племенное хозяйство „Ильинское“ и „Племсовхоз ‚Мегрега‘ направили предложения о повышении закупочной цены молокоперерабатывающим предприятиям ‚Славмо‘ и ‚Олонецкий молочный комбинат‘, от которых был получен официальный отказ в пересмотре цены.  Далее было принято решение о частичном перенаправлении сырья в Вологодскую область. Эта мера карельских властей возмутила представителей ‚Олонецкого молочного комбината‘ и компании ‚Славмо‘. Сообщалось, что два ведущих молокозавода Карелии могут остановиться из-за нехватки сырья.

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