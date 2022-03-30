Власти закупят флаги во все школы Карелии для соблюдения новой патриотической традиции

В учебные заведения республики придется закупить инвентарь для выполнения новых требований, согласно которым учебные недели в российских школах предстоит начинать с гимна и подъема флага.

Флаги и флагштоки будут приобретены для всех школ Карелии. Об этом сообщил министр образования и спорта республики Роман Голубев после посещения торжественной линейки в Центре образования и творчества «Петровский дворец», где был поднят флаг.

«В ближайшие месяцы мы закупим флаги и флагштоки для всех школ Карелии. Варианты проведения торжественных линеек будут зависеть от погоды: в холодное время года поднимать триколор под гимн будут в зданиях образовательных учреждений», — заявил Голубев.

Напомним, с 1 сентября учебные недели в российских школах будут начинаться с гимна и подъема флага. В 2022–2023 годах государственной символикой планируется оснастить все общеобразовательные учреждения.