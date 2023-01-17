В парламенте Карелии вспомнили о 30-летии флага республики

Председатель Заксобрания поздравил депутатов с юбилеем одного из государственных символов региона.
Очередное заседание Законодательного собрания Карелии началось утром 16 февраля с поздравления его председателя Элиссана Шандаловича своих коллег по депутатскому корпусу с 30-летием государственного флага республики. Он был утвержен карельским парламентом 16 февраля 1993 года.
«Я желаю, чтобы наши государственные символы Республики Карелия и дальше укрепляли нашу гордость за родной край и способствовали его дальнейшему процветанию», — заявил председатель Законодательного собрания.
Напомним, государственный флаг Республики Карелия представляет собой триколор из красной, голубой и зеленой полос, напоминающий флаг Карело-Финской ССР.
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