В парламенте Карелии вспомнили о 30-летии флага республики

Председатель Заксобрания поздравил депутатов с юбилеем одного из государственных символов региона.

Очередное заседание Законодательного собрания Карелии началось утром 16 февраля с поздравления его председателя Элиссана Шандаловича своих коллег по депутатскому корпусу с 30-летием государственного флага республики. Он был утвержен карельским парламентом 16 февраля 1993 года.

«Я желаю, чтобы наши государственные символы Республики Карелия и дальше укрепляли нашу гордость за родной край и способствовали его дальнейшему процветанию», — заявил председатель Законодательного собрания.

Напомним, государственный флаг Республики Карелия представляет собой триколор из красной, голубой и зеленой полос, напоминающий флаг Карело-Финской ССР.