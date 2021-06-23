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Власти ждут от предприятий отчетов о вакцинации работников - разъяснения Минэка Карелии

Новости. Общество
12:42, 24 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Министерство экономического развития Карелии опубликовало разъяснения о запуске сервиса для сбора данных о вакцинации сотрудников промышленных предприятий.

Сервис заработал на сайте Государственной информационной системе промышленности Минпромторга России.

От предприятий ждут сведений о количестве уже привитых сотрудников, а также тех, кто готов к вакцинации или переболел COVID-19.

«Просим руководителей промышленных предприятий организовать работу по предоставлению указанной информации», — говорится в сообщении министерства.

Зачем это нужно властям, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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