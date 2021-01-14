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Властям Карелии захотелось взымать с туристов курортный сбор

Новости. Экономика
14:41, 15 Января 2021
фото: karelia-zs.ru
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Первое обсуждение этой инициативы в карельском парламенте показало, что республиканские власти имеют мало представления о том, как его будут собирать и зачем он нужен.

Незадолго до Нового года глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с инициативой включения республики в число российских регионов, где проводится эксперимент по введению курортного сбора. Напомню, речь идет о дополнительной плате (не более ста рублей в сутки), которая взымается с туристов, проживающих на российских курортах, и идет на их сохранение и развитие. Сейчас в этом эксперименте участвуют Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края и Республика Крым, правда, в Крыму курортный сбор пока не введен.

Поскольку начало эксперименту положил федеральный закон, принятый в июле 2017 года, то для включения Карелии в перечень российских регионов, где с туристов взымают дополнительную плату, Госдуме необходимо внести в этот закон поправку. Но уже первое обсуждение проекта такой поправки в карельском парламенте, который затем направит ее в Москву, показало, что республиканские власти имеют мало представления о том, как будет взыматься курортный сбор в Карелии и зачем он, собственно говоря, нужен.

Читайте подробнее в статье "Туристам в Карелии предлагают скинуться по соточке".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-01-15 15:08:55
Хотеть не вредно, вредно не хотеть :)
А не хотеть денег еще и подозрительно :)
А с другой стороны: а нефиг нахаляву по кустам гадить!
И с третьей стороны: а чем Карелия хуже Сочей?!

Даешь стольник в день, ибо нефиг :) :) :)
dimchik19725
2021-01-15 14:46:28
Дураки??
Гость
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