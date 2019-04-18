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Новости. Общество
23:30, 18 Апреля 2019
фото: © East News

Влияет ли внешность на секс

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Был проведен опрос о роли внешности в сексуальной самооценке девушек.

Большинство респонденток считают, что сексуальность – это внутреннее состояние. Для 18% важна уверенность в себе, а 10% чувствуют себя соблазнительными лишь когда желанны. 20% придает силы хорошая физическая форма и умение владеть своим телом, 6% - практические навыки в сексе, а 4% - ухоженность. Вопреки стереотипам, красивое белье (3%) и приятные ароматы (1%) оказались наименее популярными способами почувствовать себя привлекательнее.

Сами мужчины, по мнению женщин, больше всего ценят раскрепощенность партнерши, красивую фигуру и грацию, знание различных секс-техник, ухоженность и красивое белье, пишет Planet Today.

Считая чувственное важнее физического, основная часть дам не откажется от интима, даже если страсть настигнет их не в лучшей форме. Любопытно, что чаще мнительность по поводу своей внешности проявляют женщины, состоящие в длительных отношениях.

Так или иначе, полностью отрешиться от своих недостатков в постели способны лишь 18% опрошенных. 17% девушек неуверенность мешает получать удовольствие всегда, а 37% время от времени. Пятая часть респонденток считает, что их самооценка в постели зависит в первую очередь от партнера (18%).

Впрочем, большинство дам вполне допускают критику мужчин относительно своей внешности. 42% готовы к деликатным разговорам вне спальни, а 12% - если только у них с партнером достаточная близость и доверие. 10% считают подобные обсуждения недопустимыми в принципе, причем среди них преобладают женщины с долгим стажем отношений.

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