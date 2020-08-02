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Влюбленные в Карелии написали краской о своих чувствах на стенах часовни XVIII века (ФОТО)

Новости. Общество
15:10, 03 Августа 2020
фото: © Александр Пауков
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Петрозаводчанин запечатлел на фото, как двое влюбленных испортили памятник архитектуры XVIII века в Карелии.

Житель Петрозаводска Александр Пауков запечатлел на своей странице в соцсети, как некая влюбленная пара испортила краской часовню XVIII века, расположенную в деревне Маньга Пряжинского района.

"Некие "герои нашего времени", судя по надписи, Вика и Валера, решили запечатлеть свои отношения на стенах построенной в 18 веке часовне в деревне Маньга. Разрисованы стены и пол перед входом", - написал автор фото в комментарии.




Как обозначено в Википедии, в деревне Маньга находится деревянная часовня Рождества Богородицы постройки XVIII века.

С 1960 года часовня Рождества Богородицы является памятником архитектуры республиканского значения, была отреставрирована в 1970-х годах. По состоянию на 2013 год часовня включена в список объектов для реставрации к 100-летию Республики Карелия (2020 год).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-08-03 15:40:22
Вычислить злодеев и заставить яму на площади Кирова у театра закопать.
нетюлень
2020-08-03 15:17:09
Киру эти хорьки понравятся.
Off
2020-08-03 15:49:00
нетюлень, типичные патриоты .любят родину любить.
кир
2020-08-03 15:32:42
нетюлень, не воняй попусту, самобытный. С чего ты взял, идиот?
Гость
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