Влюбленные в Карелии написали краской о своих чувствах на стенах часовни XVIII века (ФОТО)

Петрозаводчанин запечатлел на фото, как двое влюбленных испортили памятник архитектуры XVIII века в Карелии.

Житель Петрозаводска Александр Пауков запечатлел на своей странице в соцсети, как некая влюбленная пара испортила краской часовню XVIII века, расположенную в деревне Маньга Пряжинского района.

"Некие "герои нашего времени", судя по надписи, Вика и Валера, решили запечатлеть свои отношения на стенах построенной в 18 веке часовне в деревне Маньга. Разрисованы стены и пол перед входом", - написал автор фото в комментарии.











Как обозначено в Википедии, в деревне Маньга находится деревянная часовня Рождества Богородицы постройки XVIII века.

С 1960 года часовня Рождества Богородицы является памятником архитектуры республиканского значения, была отреставрирована в 1970-х годах. По состоянию на 2013 год часовня включена в список объектов для реставрации к 100-летию Республики Карелия (2020 год).