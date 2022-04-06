Вместе с весенним паводком начались жалобы на потопы на улицах Петрозаводска

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска зарегистрировала жалобы на плохую работу дренажной системы в условиях весеннего паводка.

Течи из колодцев были замечены сегодня на перекрестке улиц Университетская и Роберта Рождественского, а также на улице Ленинградская.

В первом случае затопило проезжую часть, во втором — территорию перед центральным входом Петрозаводской государственной консерватории.

ЕДДС направила информацию в МКУ «Служба заказчика».