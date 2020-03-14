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Внедорожник попал под фуру на трассе в Карелии, есть пострадавшие

Новости. Происшествия
11:50, 15 Марта 2020
фото: Столица на Онего
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В Сегежском районе лоб в лоб столкнулись внедорожник и фура с прицепом, пострадавший госпитализирован, сообщил в ГИБДД Карелии.

В Сегежском районе, на 655 км автодороги "Кола", 14 марта в 21.30 36-летний водитель, управляя автомобилем управляя Great Wall, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Scania с полуприцепом, двигавшимся во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Great Wall, госпитализирован.

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