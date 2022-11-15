Внедорожник вылетел на тротуар после жесткого ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Дорожная авария произошла около часа назад на перекрестке Зайцева и Мелентьевой в Петрозаводске.

В пятницу, 9 декабря, в 13.54, на пересечении улиц Зайцева и Мелентьевой столкнулись два автомобиля. После удара внедорожник вынесло на пустой тротуар.



Видеозапись с одной из камер компании Sampo.ru опубликована в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».



Как нам сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии, пострадавших в этом ДТП нет.