На дорогах Карелии появилась жёлтая разметка

В июне водители Карелии обнаружили на проезжей части желтые линии – сплошные, прерывистые, сплошные с прерывистой.

Нельзя сказать, что жёлтый цвет появился в разметке только сейчас. Он и раньше присутствовал на проезжей части. Например, именно желтой является разметка запрещающая остановку или стоянку.

И да, временная разметка существует, но она оранжевого цвета.

Оказывается, всё дело в том, что по свежему ГОСТ Р 51256-2018 "Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования", для разметок 1.1 (сплошная линия), 1.3 (двойная сплошная), 1.5 (прерывистая), 1.6 (линия приближения), 1.11 (сплошная с прерывистой) предусмотрен не только белый, но и жёлтый цвет.

Немного странно, что в ПДД об этом ничего не говорится, но это, видимо, чисто технический момент, ведь ГОСТ совсем свежий, прошлогодний. В ближайшее время, полагаю, изменения будут внесены.

Кстати, не удивляйтесь, если в скором времени, увидите на перекрёстке прерывистые линии синего цвета. ГОСТ предусмотрел такой цвет для разметки 1.7, обозначающей полосы движения на перекрёстке.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Преподаватель автошколы "Престиж" Олег Шарагович

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