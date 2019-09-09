12:20, 09 Сентября 2019
Вниманию потребителей электроэнергии в Калевальском и Медвежьегорском районах
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АО "Прионежская сетевая компания" предупреждает о возможных отключениях электроэнергии в связи с плановыми ремонтами ЛЭП.
С 9 по 13 сентября с 13 до 19 часов возможны отключения потребителей в поселках Юшкозеро и Новое Юшкозеро в Калевальском районе. Причина: капитальный ремонт линии электропередачи напряжением 10 кВ.
В Медвежьегорском районе также идет капитальный ремонт ЛЭП напряжением 10 кВ, в связи с чем с 9 по 19 сентября с 9 до 17 часов возможны отключения электроэнергии в деревнях Сельга, Погост, Терманы и Гумарино.
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