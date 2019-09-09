Вниманию потребителей электроэнергии в Калевальском и Медвежьегорском районах

АО "Прионежская сетевая компания" предупреждает о возможных отключениях электроэнергии в связи с плановыми ремонтами ЛЭП.

С 9 по 13 сентября с 13 до 19 часов возможны отключения потребителей в поселках Юшкозеро и Новое Юшкозеро в Калевальском районе. Причина: капитальный ремонт линии электропередачи напряжением 10 кВ.

В Медвежьегорском районе также идет капитальный ремонт ЛЭП напряжением 10 кВ, в связи с чем с 9 по 19 сентября с 9 до 17 часов возможны отключения электроэнергии в деревнях Сельга, Погост, Терманы и Гумарино.