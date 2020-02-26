Внучка Боярского высказалась об уменьшении груди

Екатерине Боярской посоветовали скорректировать бюст.

После этого внучка главного мушкетера страны поделилась мнением о пластических операциях, пишет Cosmopolitan.

Екатерина не выставляет свои достоинства напоказ. Боярская выбирает довольно сдержанные наряды с небольшим декольте.

Некоторые поклонники убеждены, что Екатерина намучается с большой грудью. Фолловеры посоветовали ей уменьшить ее. В пример они привели Анну Семенович.

"У меня всё замечательно, никаких проблем. Уменьшить? Не дождетесь", – ответила Боярская.