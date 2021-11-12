Женщина покормила грудью кота в самолете

Пассажирка рейса в США покормила кота грудью во время полета.

Одна из пассажирок рейса американской авиакомпании Delta AirLines покормила грудью своего кота на борту самолета. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Sun.

Женщина вместе с питомцем летела до города Атланта в штате Джорджия (США). Во время полета она достала кота из переноски, покормила его грудью, но не стала убирать питомца обратно в сумку, несмотря на просьбы экипажа.

В итоге пилот воздушного судна передал в аэропорт информацию об отказе женщины вернуть питомца в переноску. После посадки с ней провели беседу сотрудники службы безопасности. Женщине высказали предупреждение.