ФОТО: Внучка Михаила Боярского покоряет поклонников пышными формами

Внучка знаменитого актера ведет активный образ жизни: посещает кинофестивали и концерты звезд.

20-летняя Екатерина восхищает подписчиков роскошной фигурой и очаровательной улыбкой, пишет Cosmopolitan.

Судя по фото девушки в Instagram, она много времени уделяет спортивным тренировкам. Даже на отдыхе Екатерина не забывает посещать зал.

В апреле на одном из фото подписчики разглядели на безымянном пальце девушки кольцо. Некоторые предположили, что она готовится к свадьбе с возлюбленным, с которым встречается несколько лет.