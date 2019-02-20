Плохо пахнет? Все дело в засоре канализации!

Сотрудники "РКС-Петрозаводск" устраняют более ста засоров в неделю.

За этой цифрой стоит круглосуточная работа бригад АО "ПКС-Водоканал", и как последствие засоров – проблемы с парковкой и проходом к подъездам, где произошел засор.

Начальник участка сетей канализации АО "ПКС-Водоканал" Егоров Вячеслав Николаевич поясняет: "Засор канализации приводит к неприятным последствиям. Особенно зимой. Вода, разлитая на поверхности, замерзает, образуя ледяную колею, что осложняет проезд автомобилей и затрудняет путь пешеходам. Вода из канализации плохо пахнет, загрязняет улицы, стекает в реки и озеро".

Первая причина засоров – выброс твердого мусора во внутридомовую канализационную систему. Выброшенные в унитаз пакеты, тряпки, твердые бытовые предметы образуют так называемый "кляп" на стоках. Вода не продвигается к очистным сооружениям, а поднимается вверх по колодцу и изливается наружу, прямо во двор.

Вторая причина – воровство металлических крышек на канализационных колодцах во дворах жилых домов. Воровство крышек – преступление, за которое предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Помимо того, что в открытую канализацию попадают разные предметы, образуя затор, открытый колодец опасен для жизни.

Уважаемые петрозаводчане! Чтобы избежать неприятностей из-за засора канализации, убедительно просим вас не выбрасывать твердый мусор в унитаз, обращать внимание на подозрительную активность незнакомцев около канализационных крышек, а в случае отсутствия на люке крышки, сообщать о краже в полицию.

При обнаружении разлива воды или отсутствия крышки на канализационном колодце вы можете воспользоваться сервисом "Водный сигнал", выслав сообщение с помощью мессенджеров WhatsApp или Viber на номер телефона 89114300547. В сообщении нужно указать адрес и при возможности приложить фото.