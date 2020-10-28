Во Франции объявлен частичный локдаун из-за коронавируса

Французские власти ограничивают пребывание граждан в общественных местах и закрывают бары и рестораны.

Во Франции с 30 октября вводится режим частичной изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Как заявил французский президент Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к согражданам, ограничения будут действовать на континентальной части страны. Школы и дошкольные детские учреждения продолжат работать со строгим соблюдением правил санитарной предосторожности.

"Так как мы уже пережили события весны, этот режим изоляции будет адаптирован по трем главным позициям: школы останутся открытыми, работа сможет продолжаться, дома престарелых и социальные центры проживания могут посещаться", - цитирует Макрона Интерфакс.

В остальном, как отмечает информагентство, карантинные меры почти не отличаются от тех, что действовали весной. Покидать дома в период нового локдауна разрешено только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, для оказания помощи близким, а также чтобы "подышать воздухом". Бары, рестораны и магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, будут закрыты.

При этом власти Франции не намерены закрывать границы внутри ЕС, хотя перемещения между регионами страны будут запрещены.