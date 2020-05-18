Заслуженный врач Карелии назвал причины вялотекущей эпидемии коронавируса в республике.

Известный карельский эпидемиолог Александр Гаврилов дал объяснение тому, почему республика выглядит относительно благополучно на фоне других регионов Северо-Запада России c точки зрения распространения коронавирусной инфекции. По мнению заслуженного врача Карелии, причина не только в ограничительных мерах, введенных в регионе.

"Вялотекущий эпидемический процесс в республике можно объяснить и уникальными природно-климатическими условиями, и низкой плотностью населения, и "почтительностью" северян к личному пространству друг друга. Мы не склонны, например, как южные народы, его нарушать и без эпидемии", – заявил Гаврилов в интервью "Столице на Онего".

В качестве положительного фактора врач-эпидемиолог назвал также отсутствие в Карелии метро.

"Метро – самое предпочтительное место диверсионного распыления биологического оружия и наиболее удобное, с точки зрения передачи вируса от человека к человеку воздушным путем. Кроме того, мы завтракаем, в основном, дома, в отличие от наших западных друзей, где кафе и рестораны полны посетителей с утра и до вечера. У нас нет многотысячных трудовых коллективов, собирающихся изо дня в день на рабочих местах. А во многих наших деревнях нет вообще никаких трудовых коллективов или мест сбора! Мы, например, разуваемся, приходя в гости или домой, ходим по чужому или своему дому исключительно в тапочках. Для нас дико выглядит западная манера складывать на стол ноги в уличной обуви. В общем, речь идет о конкретных социальных, экономических и культурологических условиях, способствующих или препятствующих заражению. Конечно, какую-то роль сыграли и ограничительные мероприятия. Но, повторюсь, полностью исключить движение эпидемии только ограничительными мерами – невозможно", – сказал Александр Гаврилов.

Напомним, к утру 19 мая в Карелии выявлен 241 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 85 человек выздоровели, двое скончались.

Читайте полностью интервью с врачом-эпидемиологом Александром Гавриловым в рубрике "Тема недели".