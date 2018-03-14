Во сколько Минстрой оценил метр жилья в Карелии и других регионах России

Дешевле всего квадратный метр на юге, дороже – на Дальнем Востоке и в столицах.

Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам России на II квартал 2018 года утверждены Минстроем, сообщает "Российская газета". Документ размещен на сайте раскрытия проектов нормативных правовых актов.

Лидерство по стоимости квадратного метра держит Москва, один метр жилой площади в столице стоит 91 670 рублей. За ней следует Санкт-Петербург, где метр оценивается в 67 221 рублей.

Среди наиболее дорогих регионов Сахалинская область (62 951) и Ненецкий автономный округ (60 166), а также Московская область с ценой метра 57 748 рублей.

Самая дешевая недвижимость в Адыгее - 28 079 рублей за метр, Кабардино-Балкарии - 28 381 и Калмыкии - 28 473.

На Северо-Западе квадратный метр меньше всего стоит в Псковской (34 924) и Вологодской (35 375) областях. Дороже всего (за исключением Петербурга и Ненецкого автономного округа) недвижимость в Архангельской (47 035) и Ленинградской (45 685) областях. В Карелии метр жилья оценили в 40 145 рублей.

Показатели средней рыночной стоимости подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов для расчета размеров социальных выплат всем категориям граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета.