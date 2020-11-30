Во время ремонтных работ с дома-памятника в Петрозаводске исчезли капители

К запланированному сроку сдачи работ декоративные элементы на здание не возвращены.

В ноябре в Петрозаводске планировалось завершить работы по сохранению административного здания, расположенного на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Андропова, которое включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения как образец архитектуры советского неоклассицизма и послевоенной застройки города. Власти Карелии выделили на проведение этих работ более 60 миллионов рублей. По условиям контракта, который был заключен с ООО СП "Строймонтаж", генеральному подрядчику необходимо было провести реставрацию, консервацию и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора здания-памятника.

После того, как с его фасада, выходящего на проспект Карла Маркса, были сняты строительные леса, обнаружилось, что на нескольких пилястрах не хватает капителей. Причем, следы исчезнувших декоративных элементов оказались заметны даже под свежей краской. К началу зимы, когда генподрядчик должен был сдать работы, капители так и не появились.

В октябре руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова заверила "Столицу на Онего", что власти Карелии следят за ситуацией, а снятые капители будут возвращены на место после того, как генподрядчик завершит ремонт больших плоскостей фасада. Однако "ремонт больших плоскостей фасада" давно окончен, на здании даже установлена подсветка, а капители на дом-памятник так и не вернулись.