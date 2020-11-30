Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Нашлось объяснение, зачем могут заварить все мусоропроводы в жилых домах 9
30.11.2020 16:28
Суд оштрафовал главу администрации района Карелии за отказ сообщить народу о своих доходах 4
30.11.2020 15:44
Российская семья нашла клад в новой квартире, но из-за страха решила закопать его 3
30.11.2020 19:10
Очередной рекорд по числу заразившихся коронавирусом зарегистрирован в Карелии 3
Сегодня 09:10
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках" 13
30.11.2020 14:39
Спецпредставитель президента предложил заварить мусоропроводы по всей России 1
30.11.2020 22:00

Во время ремонтных работ с дома-памятника в Петрозаводске исчезли капители

Новости. Культура
10:09, 01 Декабря 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

К запланированному сроку сдачи работ декоративные элементы на здание не возвращены.

В ноябре в Петрозаводске планировалось завершить работы по сохранению административного здания, расположенного на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Андропова, которое включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения как образец архитектуры советского неоклассицизма и послевоенной застройки города. Власти Карелии выделили на проведение этих работ более 60 миллионов рублей. По условиям контракта, который был заключен с ООО СП "Строймонтаж", генеральному подрядчику необходимо было провести реставрацию, консервацию и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора здания-памятника.

После того, как с его фасада, выходящего на проспект Карла Маркса, были сняты строительные леса, обнаружилось, что на нескольких пилястрах не хватает капителей. Причем, следы исчезнувших декоративных элементов оказались заметны даже под свежей краской. К началу зимы, когда генподрядчик должен был сдать работы, капители так и не появились.

В октябре руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова заверила "Столицу на Онего", что власти Карелии следят за ситуацией, а снятые капители будут возвращены на место после того, как генподрядчик завершит ремонт больших плоскостей фасада. Однако "ремонт больших плоскостей фасада" давно окончен, на здании даже установлена подсветка, а капители на дом-памятник так и не вернулись.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-12-01 10:20:44
Ушли на откат . Кто то украсил свой домик в деревне ...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"

Аналитика

30.11.2020 14:53
Обществоведение
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
Министерство национальной и региональной политики Карелии отметило благодарственным письмом учредителя Офтальмологического центра республики Олега Ковригина.
Вилами по воде 1
30.11.2020 10:29
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2020 12:37
Личное мнение
Включите "режим сбережения энергии"
Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей и посоветовала, как жить в новой реальности.
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков" 3
23.11.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»