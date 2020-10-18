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Во вторник сотрудники ГИБДД устроят массовые проверки водителей в Петрозаводске

Новости. Общество
19:55, 19 Октября 2020
фото: ГИБДД Петрозаводска
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Госавтоинспекция Петрозаводска 20 октября проведет профилактические мероприятия по массовой проверке водителей "Контроль трезвости", сообщили в ведомстве.

За девять месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 11 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 13 получили травмы.

За этот же период 556 нетрезвых водителей отстранены от управления транспортными средствами.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

ГИБДД напоминает: за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

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