Во вторник в Беломорске прогремят взрывы

На реке Нижний Выг проведут взрывные работы.
О предстоящих взрывах сообщили власти Беломорского района.
Во вторник, 12 декабря, из-за повышения уровня воды на реке Нижний Выг запланированы взрывные работы.
Взрывные работы будут проводиться для очищения русла реки.
Ранее мы сообщали о введении в Карелии режима поышенной готовности из-за угрозы подтопления.
Специалисты карельской республиканской поисково-спасательной службы проведут взрывные работы в Беломорске, чтобы избежать подтопления жилых домов.
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