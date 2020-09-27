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Во вторник в Карелии ожидается небольшой дождь

Новости. Погода
17:00, 28 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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О погоде на 29 сентября рассказали синоптики карельского Гидрметцентра.

В Петрозаводске во вторник, 29 сентября, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление будет слабо расти.

Ветер юго-восточный умеренный.

Ночью в Карелии температура воздуха составит +6, +8°С, местами до +2°С. Днем ожидается до +13, +15°С

В Петрозаводске будет также переменная облачность. Без существенных осадков.

Столбик термометра остановится на отметке +8, +10°С, днем +15, +17°С.

Атмосферное давление также постепенно будет расти.

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