Во вторник в Карелии ожидается небольшой дождь

О погоде на 29 сентября рассказали синоптики карельского Гидрметцентра.

В Петрозаводске во вторник, 29 сентября, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление будет слабо расти.

Ветер юго-восточный умеренный.



Ночью в Карелии температура воздуха составит +6, +8°С, местами до +2°С. Днем ожидается до +13, +15°С



В Петрозаводске будет также переменная облачность. Без существенных осадков.



Столбик термометра остановится на отметке +8, +10°С, днем +15, +17°С.



Атмосферное давление также постепенно будет расти.