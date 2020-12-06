Во вторник в Карелии похолодает до -7

О погоде на вторник, 8 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске во вторник, 8 декабря, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью -4, -6°С, днем столбик термометра остановится на отметке -3, -5°С. Атмосферное давление будет незначительно расти.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Без осадков. На дорогах ожидается гололедица.
Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -2, -7°С в течение суток.
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