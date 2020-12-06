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Во вторник в Карелии похолодает до -7

Новости. Погода
17:00, 07 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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О погоде на вторник, 8 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник, 8 декабря, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -4, -6°С, днем столбик термометра остановится на отметке -3, -5°С. Атмосферное давление будет незначительно расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Без осадков. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -2, -7°С в течение суток.

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