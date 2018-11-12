Во вторник в Карелии выпадет мокрый снег, пройдут сильные дожди

По теме
Загрузка...
О погоде на 13 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 13 ноября ожидается облачная погода. Ночью выпадут небольшие, днем умеренные осадки. На дорогах местами гололедица.
Ветер южный, юго-западный умеренный.
Ночная температура составит 0, -2 градуса, днем температура поднимется до +2.
В Карелии также будет облачно. Выпадет мокрый снег, местами пройдут сильные дожди. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый сильный.
Температура ночью +3, -2 градуса, днем потеплеет до +5.
Все главное - здесь: #stolicaonego
По теме
Выбор читателей
08.11.2018, 16:06
10.11.2018, 10:20
08.11.2018, 15:14
09.11.2018, 09:03
11.11.2018, 11:43
06.11.2018, 16:15
Аналитика
Сегодня 16:48
Обществоведение
Карельский полк вступил в войну после того, как из нее вышла Советская Россия.
09.11.2018 11:37
08.11.2018 09:50
07.11.2018 16:39
06.11.2018 11:37
Чтиво
02.11.2018 12:04
Личное мнение
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
31.10.2018 10:31
30.10.2018 14:22
30.10.2018 11:33
Медиа
Сегодня 10:08
Опрос
Готовы ли вы сортировать мусор?
Комментарии