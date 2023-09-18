Во вторник жителям Карелии расскажут о компенсации проезда к месту отдыха и обратно

В Социальном фонде Карелии 19 сентября пройдет горячая линия.

В отделении Социального фонда Карелии будет работать еженедельная горячая линия.

Горячая линия будет посвящена вопросам компенсации проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам. Так, жителям Карелии – получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности – компенсация производится один раз в два года.

Пенсионеры смогут задать специалистам вопросы и получить консультации о том, какая сумма компенсируется, каким транспортом можно путешествовать, куда и с какими документами можно обратиться для получения компенсации.

Горячая линия будет работать во вторник, 19 сентября, с 11.00 до 13.00.

Телефон горячей линии: 8 (8 142) 79-59-14.