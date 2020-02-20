Водитель автобуса, в наркотическом опьянении катавший пассажиров по Петрозаводску, выдворен из страны

Суд назначил наказание 25-летнему водителю пассажирского автобуса, у которого сотрудники ГИБДД выявили состояние наркотического опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Водителю маршрутного автобуса, отстраненному в конце январе сотрудниками ГИБДД от управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления сроком на 1,5 года.

Помимо этого, за потребление наркотических средств, как к гражданину иностранного государства, молодому человеку судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей с выдворением за пределы Российской Федерации.

Сегодня судебными приставами исполнено решение суда, и мужчина покинул территорию России.

Напомним, что 21 января во время рейда "Безопасный автобус" в Петрозаводске сотрудниками ДПС был остановлен автобус с пассажирами, двигавшийся по установленному маршруту.

Инспекторы обратили внимание на несколько странное поведение 25-летнего водителя. Мужчину направили на освидетельствование, которое показало, что тот находится в состоянии наркотического опьянения.