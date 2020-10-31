Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Белоруссия с 1 ноября ограничит иностранцам въезд в страну 2
31.10.2020 20:40
Эксперты не смогли определить по видеозаписи, кто избивал осужденного в колонии Карелии 1
31.10.2020 15:07
Глава Минздрава Карелии дал прогноз, когда наступит пик заболеваемости короновируса в республике 12
31.10.2020 16:27
Березы вырубят еще на одной улице Петрозаводска 5
31.10.2020 13:03
Для пяти семей в поселке Карелии каждый поход в туалет может быть последним (ФОТОФАКТ) 35
31.10.2020 15:58
Умер лучший Джеймс Бонд в истории кино 2
31.10.2020 19:40

Водитель без прав ездил по дорогам Карелии на грузовике с цистерной

Новости. Происшествия
09:05, 01 Ноября 2020
фото: ГИБДД Карелии
Загрузка...

В Прионежском районе водителя грузовика без документов остановили сотрудники ГИБДД Карелии.

В субботу 31 октября на 447 км автодороги Р-21 "Кола", в Прионежском районе, автоинспекторы остановили грузовик, которым управлял 55-летний водитель, не имеющий прав.

Водитель-нарушитель привлечен к административной ответственности. Также составлены административные материалы за выезд на полосу встречного движения, за управление транспортным средством без тахографа и за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
29.10.2020, 06:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

Аналитика

30.10.2020 15:53
Капитал
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей
30.10.2020 11:27
"Мутная" запись 12
29.10.2020 13:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 10
27.10.2020 12:27
Вся аналитика

Чтиво

30.10.2020 17:33
Личное мнение
"Меняют самостоятельных на послушных" 3
В районах Карелии не останется ни одного управленца, избранного народом, а это не только конец местному самоуправлению, это угроза самому понятию "народовластие".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго" 2
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»