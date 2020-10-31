Водитель без прав ездил по дорогам Карелии на грузовике с цистерной

В Прионежском районе водителя грузовика без документов остановили сотрудники ГИБДД Карелии.

В субботу 31 октября на 447 км автодороги Р-21 "Кола", в Прионежском районе, автоинспекторы остановили грузовик, которым управлял 55-летний водитель, не имеющий прав.

Водитель-нарушитель привлечен к административной ответственности. Также составлены административные материалы за выезд на полосу встречного движения, за управление транспортным средством без тахографа и за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им.