Водитель без прав устроил аварию с пострадавшими в Прионежье

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Водитель без прав не справился с управлением иномарки и устроил ночную аварию на автодороге "Петрозаводск–Ошта" в Прионежском районе Карелии.
Как сообщили в ГИБДД Карелии, 7 июня в 04:25 в Прионежском районе на 88 км автодороги "Петрозаводск-Ошта" 22-летний водитель автомобиля Peuget, не имея права на управление транспортным средством, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства,
В результате ДТП травмы получили 2 человека: сам водитель и его 38-летний пассажир. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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