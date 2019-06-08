Водитель без прав устроил аварию с пострадавшими в Прионежье

Водитель без прав не справился с управлением иномарки и устроил ночную аварию на автодороге "Петрозаводск–Ошта" в Прионежском районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 7 июня в 04:25 в Прионежском районе на 88 км автодороги "Петрозаводск-Ошта" 22-летний водитель автомобиля Peuget, не имея права на управление транспортным средством, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства,

В результате ДТП травмы получили 2 человека: сам водитель и его 38-летний пассажир. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

