Водитель без разрешения ездил на большегрузе по Карелии

В Прионежском районе от управления отстранен житель Ленинградской области, водитель не имел права управлять данным транспортным средством, сообщили в ГИБДД Карелия.

В Олонце от управления микроавтобусом был отстранён водитель, который не имел права управления транспортным средством, не был пристегнут ремнём безопасности, а автобус не зарегистрирован в установленном порядке. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

В Прионежском районе от управления отстранен житель Ленинградской области, водитель не имел права управлять данным транспортным средством (отсутствовала категория).

Нарушитель привлечен к административной ответственности за управление транспортом без прав. За что предусмотрено наказание - штраф в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Инспекторы ГИБДД Карелии обеспечивают порядок на дорогах республики. С начала года в Республике Карелия произошло 38 ДТП с участием водителей, не имеющих права управления транспортным средством, в которых 50 человек травмированы, 11 человек погибли.