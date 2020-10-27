Водитель бросил ночью на дороге сбитого пешехода в поселке Карелии

В Лахденпохском районе водитель "легковушки" сбил пешехода и уехал с места ДТП.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник около 23:45 у дома №9 на улице Заречной (5 км + 400 м автодороги Ласанен - Терву) в поселке Куркиеки водитель, управляя, предположительно, легковым автомобилем "ВАЗ-2108" красного цвета, совершил наезд на пешехода. Водитель с места ДТП скрылся, пострадавшему помощь не оказал, в ГИБДД о случившемся не сообщил.

По факту ДТП проводится проверка, автоинспекторы устанавливают личность водителя, выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее стали известны подробности ДТП, после которого пешеход был доставлен в БСМП Петрозаводска.