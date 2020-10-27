890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Охлопков рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса 2
27.10.2020 15:10
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 4
27.10.2020 12:27
В Петрозаводске ищут молодых людей, повредивших автомобиль во время драки на улице (ВИДЕО) 4
27.10.2020 13:36
Пора относиться к коронавирусу, как к гриппу и ОРВИ, заявил министр здравоохранения Карелии 14
27.10.2020 16:18
Роспотребнадзор ввел масочный режим (СРОЧНО) 10
27.10.2020 10:40

Водитель бросил ночью на дороге сбитого пешехода в поселке Карелии

Новости. Происшествия
09:19, 28 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

В Лахденпохском районе водитель "легковушки" сбил пешехода и уехал с места ДТП.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник около 23:45 у дома №9 на улице Заречной (5 км + 400 м автодороги Ласанен - Терву) в поселке Куркиеки водитель, управляя, предположительно, легковым автомобилем "ВАЗ-2108" красного цвета, совершил наезд на пешехода. Водитель с места ДТП скрылся, пострадавшему помощь не оказал, в ГИБДД о случившемся не сообщил.

По факту ДТП проводится проверка, автоинспекторы устанавливают личность водителя, выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее стали известны подробности ДТП, после которого пешеход был доставлен в БСМП Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-28 09:25:36
Наш человек. Самобытный.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

Аналитика

27.10.2020 12:27
Обществоведение
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 4
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что пик заболеваемости COVID-19 в республике еще впереди, но это не повод для паники.
"С гражданами нужно разговаривать!" 4
27.10.2020 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
27.10.2020 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 13
22.10.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

27.10.2020 14:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»