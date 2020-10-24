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Стали известны подробности ДТП, после которого пешеход был доставлен в БСМП Петрозаводска

Новости. Происшествия
09:41, 25 Октября 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Мужчина попал под колеса автомобиля в минувшую субботу на улице Муезерская.

Напомним, авария произошла 24 октября около 15.00 на улице Муезерская. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в Госавтоиспекции Карелии, в 14:50 на улице Муезерская в районе дома № 3 36-летний водитель (женщина) автомобиля совершила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля и не убедившегося в отсутствии приближающегося транспорта.

В результате ДТП 41-летний пешеход получил травмы, находится на стационарном лечении в БСМП.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства.

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