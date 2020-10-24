Стали известны подробности ДТП, после которого пешеход был доставлен в БСМП Петрозаводска

Мужчина попал под колеса автомобиля в минувшую субботу на улице Муезерская.

Напомним, авария произошла 24 октября около 15.00 на улице Муезерская. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в Госавтоиспекции Карелии, в 14:50 на улице Муезерская в районе дома № 3 36-летний водитель (женщина) автомобиля совершила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля и не убедившегося в отсутствии приближающегося транспорта.

В результате ДТП 41-летний пешеход получил травмы, находится на стационарном лечении в БСМП.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства.