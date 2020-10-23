Пешеход попал под машину в Петрозаводске

Автомобиль сегодня сбил пешехода на одной из улиц Петрозаводска, пострадавший был доставлен в больницу.

По данным МЧС, авария произошла около 15.00 на ул. Муезерская. На место выезжали сотрудники пожарно-спасательного подразделения.

Как сообщили "Столице на Онего" в ГИБДД Карелии, по предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП он получил легкие травмы, но, тем не менее, его доставили в больницу.

Обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.