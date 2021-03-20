Водитель фуры собрал на трассе в Карелии паровозик из четырех автомобилей (ФОТО)

Групповое ДТП произошло на трассе «Кола» в Олонецком районе.

По сообщению МЧС Карелии, 20 марта в 15:48 пожарно-спасательное подразделение Олонецкого района (3 человека, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге. На 322 км федеральной автодороге Р-21 "Кола" столкнулись четыре автомобиля.

В паблике олонецкого отряда противопожарной службы пишут, что в ДТП попали : Scania, "Газель", BMW и "ВАЗ-2109".

Сотрудники ОП ПЧ-35 по охране села Коткозеро осмотрели место ДТП, отключили АКБ, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта по трассе, отбуксировав машины с проезжей части.