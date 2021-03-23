Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Экс-глава Карелии Андрей Нелидов выйдет на свободу в конце марта 10
23.03.2021 15:52
Петрозаводск стал лидером в России по использованию банковских карт вместо наличных 11
23.03.2021 15:54
Ученые обнаружили в космосе "идеальную колыбель" для зарождения жизни 1
23.03.2021 19:40
Врачи выявили связь между группой крови и риском сердечного приступа 2
23.03.2021 19:10
Гимнастки из Карелии привезли золотые медали со всероссийских соревнований 3
23.03.2021 18:00
Социальную доплату к пенсии будут назначать в беззаявительном порядке с 2022 года
23.03.2021 22:00
Власти Карелии уменьшили величину прожиточного минимума населения 11
23.03.2021 14:41

Водитель грузовика спрятал сыр в чайнике, чтобы перевезти его из Финляндии в Карелию (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:53, 24 Марта 2021
фото: © пресс-служба карельской таможни
Загрузка...

Водители прячут финский сыр по всему салону автомобиля, чтобы перевезти его через границу, сообщили в пресс-службе карельской таможни.

Три случая сокрытия товара животного происхождения были зафиксированы в пункте пропуска Вяртсиля с начала недели.

В первом случае водитель грузовика, следовавший из Финляндии в Россию, попытался ввезти восемь килограммов сыра, предварительно укрыв часть товара от таможенного контроля.

Сотрудникам таможни гражданин России предъявил пакет, в котором находилось пять килограммовых головок сыра. Остальные три килограмма были размещены в разных частях водительской кабины: в шкафчике под каской, в электрочайнике и на полке над пассажирским сидением.

Как объяснил таможенникам водитель, данный товар он приобрел для личного употребления.

Во втором и третьем случаях товар был обнаружен в технологических нишах над лобовым стеклом в кабине водителя. В одном грузовике было спрятано двенадцать килограммов сыра, в другом продукта оказалось более восьми килограммов.

По всем фактам в отношении физических лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Карельская таможня напоминает, что в соответствии с действующим законодательством норма ввоза физическими лицами продукции животного происхождения (мясо, рыба, сыр, молочные продукты и т.д.) для личного пользования составляет не более 5 килограммов на одного человека и только в фабричной упаковке.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-24 12:44:15
Вывод напрашивается сам собой-таможня очень любит вкусный финский сыр :)
Ио
2021-03-24 11:51:04
Власть велит пальмовый сыр и пальмовое масло кушать, чтобы как выйдут на пенсию сразу отошли в мир иной, все бюджету полегче.
Off
2021-03-24 11:46:04
21 век. Власть отлавливает контрабандистов... Еды. :)
кир
2021-03-24 12:22:28
Off, чего ноешь? Тебя мама кормит. Нигде не работаешь. Справкой не прикрывайся.
баян
2021-03-24 11:42:41
Везут ведь не из хорошей жизни!Там качество и цена деловая а у нас только цены лупят бизнесмены хреновы
Ниндзя
2021-03-24 11:37:53
Да уж,не повезло, будут наш, резиновый сыр, разъжовывать....
Tatjana
2021-03-24 12:03:15
Ниндзя, во-первых, РАЗЖЕВЫВАТЬ. А насчет резинового... Если за 300-400 руб. за 1 кг. Вы считаете,что купили сыр, тогда "да". Нормальный сыр и у нас есть, только стоит он соответствующе. Так было всегда.
кир
2021-03-24 12:23:46
Tatjana, права. Лодырь не хочет работать, а хочет ныть.
David .
2021-03-24 12:29:03
кир, Иди работай, тебе и "пальмовы сыр"- деликатес! :)
David .
2021-03-24 11:27:13
Жаль, не доехала хорошая еда к людям!
кир
2021-03-24 12:26:35
Davidка, ты не хороший человек, - сказал кот. Бездарь без квалификации и отъявленный бездельник.
David .
2021-03-24 12:31:22
кир, До тебя, как до Луны. :)
banan
2021-03-24 11:26:45
Так надо было заставить на месте съесть, раз для личного употребления. Контрабандисты блин)))
Неравнодушный
2021-03-24 11:25:10
Не прорвались к голодающим. Лучше везти мятные пряники, орехи и семечки, если уж совсем беда с психикой.
театральный критик
2021-03-24 11:24:01
Спекулянт местечковый облажался конкретно.
David .
2021-03-24 10:55:50
К свом гражданам относятся как к врагам!
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
17.03.2021, 21:15
Арестован руководитель управляющей компании по делу о гибели прохожего под глыбой льда

Аналитика

23.03.2021 14:20
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
Карелия - это регион повышенной опасности по заболеванию клещевым энцефалитом.
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 5
23.03.2021 14:00
Карельского министра настигло бурятское дело 11
22.03.2021 16:45
"Мусорная реформа": Перезагрузка 7
20.03.2021 10:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:47
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 3
Сегодня 09:26
"Мусор на Луну не закинешь!" 5
22.03.2021 10:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»