Водитель грузовика спрятал сыр в чайнике, чтобы перевезти его из Финляндии в Карелию (ФОТО)

Водители прячут финский сыр по всему салону автомобиля, чтобы перевезти его через границу, сообщили в пресс-службе карельской таможни.

Три случая сокрытия товара животного происхождения были зафиксированы в пункте пропуска Вяртсиля с начала недели.

В первом случае водитель грузовика, следовавший из Финляндии в Россию, попытался ввезти восемь килограммов сыра, предварительно укрыв часть товара от таможенного контроля.

Сотрудникам таможни гражданин России предъявил пакет, в котором находилось пять килограммовых головок сыра. Остальные три килограмма были размещены в разных частях водительской кабины: в шкафчике под каской, в электрочайнике и на полке над пассажирским сидением.

Как объяснил таможенникам водитель, данный товар он приобрел для личного употребления.

Во втором и третьем случаях товар был обнаружен в технологических нишах над лобовым стеклом в кабине водителя. В одном грузовике было спрятано двенадцать килограммов сыра, в другом продукта оказалось более восьми килограммов.

По всем фактам в отношении физических лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Карельская таможня напоминает, что в соответствии с действующим законодательством норма ввоза физическими лицами продукции животного происхождения (мясо, рыба, сыр, молочные продукты и т.д.) для личного пользования составляет не более 5 килограммов на одного человека и только в фабричной упаковке.