Водитель из Белгородской области разбился на трассе в Карелии

Смертельное ДТП с участием фургона и грузовика произошло на федеральной автодороге «Кола» в Беломорском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 25 октября, в 14:35 на 772 км + 100 м федеральной автодороги «Кола» водитель фургона Volkswagen Transporter не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с встречным грузовиком Volvo. Фургон, за рулем которого находился 46-летний житель Белгородской области, перевернулся.

В результате водитель Volkswagen от полученных травм скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.

Водитель большегруза, 48-летний житель Ленинградской области, не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, мотоциклист разбился, врезавшись в автомобиль в селе Карелии.