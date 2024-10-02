Водитель, который на полной скорости сбил курьера в Петрозаводске, сам пришел в ГИБДД

У водителя , который сидел за рулем жигулей, не было прав вождения.

Как рассказали в ГИБДД Петрозаводска, в минувшую пятницу в 18.38 в районе дома № 13 по проспекту Ленина неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на курьера из службы доставки еды, который передвигался на скутере.

В результате ДТП 28 - летний водитель скутера получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся, о факте ДТП в Госавтоинспекцию не сообщил.

Сегодня, 14 октября, водитель автомобиля сам пришел в Госавтоинспекцию и рассказал, что был участником данного происшествия.

Как выяснилось, 21 - летний водитель автомобиля ВАЗ управлял транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, не имея права управления транспортными средствами.

Дорожные инспекторы за нарушения ПДД на молодого человека составили административные материалы.

Кроме того, в отношении петрозаводчанина проводится административное расследование, потому что он скрылся с места происшествия.

По итогу будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщали, что виновник аварии скрылся с места ДТП в Петрозаводске, жестко сбив курьера.