Водитель, который на полной скорости сбил курьера в Петрозаводске, сам пришел в ГИБДД

У водителя , который сидел за рулем жигулей, не было прав вождения.
Как рассказали в ГИБДД Петрозаводска, в минувшую пятницу в 18.38 в районе дома № 13 по проспекту Ленина неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на курьера из службы доставки еды, который передвигался на скутере.
В результате ДТП 28 - летний водитель скутера получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся, о факте ДТП в Госавтоинспекцию не сообщил.
Сегодня, 14 октября, водитель автомобиля сам пришел в Госавтоинспекцию и рассказал, что был участником данного происшествия.
Как выяснилось, 21 - летний водитель автомобиля ВАЗ управлял транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, не имея права управления транспортными средствами.
Дорожные инспекторы за нарушения ПДД на молодого человека составили административные материалы.
Кроме того, в отношении петрозаводчанина проводится административное расследование, потому что он скрылся с места происшествия.
По итогу будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщали, что виновник аварии скрылся с места ДТП в Петрозаводске, жестко сбив курьера.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание